LADRI

Curiosità e Significato di "Ladri"

La soluzione Ladri di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ladri per scoprire curiosità e dettagli utili.

LADRI è un termine che si riferisce a persone che rubano beni altrui, spesso entrando furtivamente in abitazioni o negozi. L'azione di entrare in casa dalla finestra evoca l'immagine di un furto stealth, dove i ladri cercano di evitare il rilevamento per appropriarsi di oggetti di valore. La presenza di ladri è associata a situazioni di allerta e insicurezza.

Come si scrive la soluzione: Ladri

Stai cercando la risposta alla definizione "Possono entrare in casa dalla finestra"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

