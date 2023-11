La definizione e la soluzione di: Il suo distacco impedisce di vedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RETINA

Significato/Curiosita : Il suo distacco impedisce di vedere

Rifiuto dalle case editrici; antonio e suo padre hanno come svago e distacco dalla realtà la caccia alla lepre, ma il ragazzo ha paura che i genitori avrebbero... Rifiuto dalle case editrici; antonio epadre hanno come svago edalla realtà la caccia alla lepre, maragazzo ha paura che i genitori avrebbero... La rètina è la membrana del bulbo oculare interno, adibita alla suddivisione in punti immagine, alla valutazione della luminosità e alla discriminazione dei colori delle immagini refratte dall'ottica dell'occhio (cornea, umor acqueo, cristallino e umor vitreo). Formata dalle cellule recettori, coni e bastoncelli, è responsabile della trasformazione da energia luminosa in potenziale elettrico (impulsi neurali) incanalato tramite il nervo ottico a quella parte del cervello predisposta alla visione (o percezione visiva). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il suo distacco impedisce di vedere : distacco; impedisce; vedere; Il suo distacco non fa più vedere; Un distacco religioso; Tendenza al distacco da un gruppo sociale, politico o artistico; Ridurre il distacco ; impedisce l imbocco; impedisce il moto retrogrado delle ruote dentate; impedisce di abitare un edificio; Quella stagna impedisce infiltrazioni nello scafo; impedisce il transito; L apparecchio per vedere i programmi televisivi digitali; Il sistema per vedere un film online |; Il sistema per vedere un film online; Consente di vedere trasmissioni live sui computer; Un serial che nessuno vuol vedere ;

Cerca altre Definizioni