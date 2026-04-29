Matasse appallottolate

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Matasse appallottolate' è 'Gomitoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOMITOLI

Perché la soluzione è Gomitoli? I gomitoli sono matasse di filo o lana che vengono avvolte in modo compatto e rotondo, creando delle forme compatte e facilmente gestibili. Questa modalità di conservazione permette di mantenere l'ordine e di facilitare l'uso durante lavori di cucito o maglia. La loro forma rotonda e l'aspetto compatto sono caratteristiche distintive che rendono i gomitoli pratici e pratici da trasportare. La cura nella formazione di questi oggetti aiuta a preservare la qualità dei materiali e a garantire un utilizzo efficiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Matasse appallottolate". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Matasse appallottolate nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gomitoli

La definizione "Matasse appallottolate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Matasse appallottolate" conferma che la soluzione 'Gomitoli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gomitoli

G Genova O Otranto M Milano I Imola T Torino O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Matasse appallottolate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gomitoli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si formano dipanandoMorbide palle di lanaServe per fare le matasseStrumenti atti a svolgere le matasseDiventano matasseAttrezzo che avvolge il filo in matasseServe a far matasse