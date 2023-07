Serve per fare le matasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per fare le matasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASPO

Significato/Curiosità : Serve per fare le matasse

L'aspo, noto anche come "fuso" o "rocchetto", è uno strumento utilizzato per fare le matasse di filo, lana o altri materiali simili. Consiste in un'asta o un cilindro con una punta appuntita ad un'estremità, che permette di fissare il filo, e un manico all'altra estremità. Per creare la matassa, il filo viene avvolto intorno all'aspo, mantenendo il giusto equilibrio tra tensione e rilassamento. Una volta terminato l'avvolgimento, il filo può essere rimosso dall'aspo e il risultato è una matassa compatta e ordinata, pronta per essere utilizzata in varie attività artigianali o per la lavorazione tessile.

