La fessura da cui si spara

Home / Soluzioni Cruciverba / La fessura da cui si spara

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La fessura da cui si spara' è 'Feritoia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERITOIA

Perché la soluzione è Feritoia? La feritoia è una piccola apertura presente in strutture come muri, porte o casematte, pensata per consentire l’uso di armi da fuoco senza esporsi troppo ai pericoli esterni. Questa apertura permette di osservare e colpire eventuali minacciosi senza essere facilmente individuati o colpiti. La sua funzione principale è quella di offrire protezione e supporto durante operazioni di difesa o attacco. La feritoia rappresenta quindi un elemento strategico nelle strutture difensive, garantendo sicurezza e efficacia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fessura da cui si spara". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La fessura da cui si spara nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Feritoia

Per risolvere la definizione "La fessura da cui si spara", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fessura da cui si spara" conferma che la soluzione 'Feritoia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Feritoia

F Firenze E Empoli R Roma I Imola T Torino O Otranto I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fessura da cui si spara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Feritoia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Pertugio delle fortezze per uso di armiConsente di sparare stando al riparo delle muraPiccola apertura nelle mura di una fortezzaFessura da cui si sparaSport in cui si spara a un piattelloGioco a squadre in cui ci si spara palline di verniceLa figura su cui si sparaLo sport invernale in cui si spara con gli sci