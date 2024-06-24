Fessura da cui si spara

SOLUZIONE: FERITOIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fessura da cui si spara" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fessura da cui si spara". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Feritoia? Una feritoia è un'apertura stretta, solitamente presente nelle mura di fortificazioni o armerie, attraverso cui si può sparare o osservare senza essere facilmente colpiti. È progettata per offrire protezione e consentire il tiro mirato. Questa apertura permette di difendersi efficacemente durante un attacco, mantenendo l'operatore al sicuro. La sua funzione principale è quella di favorire il combattimento strategico e la sorveglianza.

In presenza della definizione "Fessura da cui si spara", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fessura da cui si spara" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Feritoia:

F Firenze E Empoli R Roma I Imola T Torino O Otranto I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fessura da cui si spara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

