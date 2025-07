Consente di sparare stando al riparo delle mura nei cruciverba: la soluzione è Feritoia

Curiosità e Significato di Feritoia

Perché la soluzione è Feritoia? Una feritoia è un'apertura stretta e lunga, tipicamente presente nelle mura di castelli o fortificazioni. Permette di sparare o osservare all'esterno proteggendosi dai nemici. Questo elemento architettonico era fondamentale per la difesa medievale, offrendo sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione. È un esempio di come l'ingegneria si combinasse con la strategia militare dell'epoca.

Come si scrive la soluzione Feritoia

