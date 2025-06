Piccola apertura nelle mura di una fortezza nei cruciverba: la soluzione è Feritoia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piccola apertura nelle mura di una fortezza' è 'Feritoia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERITOIA

Curiosità e Significato di Feritoia

La parola Feritoia è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Feritoia.

Perché la soluzione è Feritoia? Una feritoia è una piccola apertura nelle mura di una fortezza o di un castello, pensata per consentire ai difensori di osservare e sparare senza essere esposti troppo al nemico. Queste finestrelle strette e lunghe erano fondamentali per la difesa medievale, offrendo protezione e funzionalità. In breve, la feritoia rappresenta un elemento strategico di protezione e sorveglianza.

Come si scrive la soluzione Feritoia

Hai trovato la definizione "Piccola apertura nelle mura di una fortezza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E À I I T T D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IDENTITÀ" IDENTITÀ

