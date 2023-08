Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PAINTBALL

Significato/Curiosita : Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice

Macchina spara-palline, a delle caselle dentro le quali ci sono dei premi. la prova viene superata da un concorrente che ne riesce a colpirne di più. show... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il paintball è un gioco che ha lo scopo, nei casi più comuni, di conquistare la base... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice : gioco; squadre; spara; palline; vernice; La squadra brasiliana dove giocò Pelé; Il gioco con le bocce più grosse; Il gioco di carte con i carichi; gioco con gli onori; Il gioco che ci ricorda certe costruzioni della finanza; Sostenitori entusiasti di squadre sportive; Le sue squadre promosse diventano cadette; La stagione delle squadre di calcio under 19; Le squadre da Coppa del Mondo di calcio; squadre che si sfidano nell ultima gara del torneo; Quelle bianche non spara no; Dà il via alla gara spara ndo in aria Ing; Proiettile antinave spara to dal sommergibile; Con il suo guanto si scopre chi ha spara to; spara a raffiche; palline fritte ricoperte di miele del sud Italia; Le palline di certe cravatte; palline di vetro per collane; Le palline sulle cravatte; Dà fiori a palline ; vernice impiegata per interni e per esterni; vernice per le unghie; Una vernice protettiva; Nel legno e nella vernice ; La vernice ... del tempo;

Cerca altre Definizioni