La città in cui scoppiarono i Vespri siciliani

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SOLUZIONE: PALERMO

Perché la soluzione è Palermo? Palermo è una città situata sulla costa settentrionale della Sicilia, nota per la sua storia ricca e complessa. Nel XIII secolo, questa città fu teatro di un importante episodio di rivolta popolare noto come i Vespri siciliani, che ebbero un impatto significativo sulla storia dell’isola e del regno di Sicilia. La sua posizione strategica e il fermento culturale ne hanno fatto un centro di grande rilievo nel periodo medievale. Palermo conserva ancora oggi tracce di quel passato tumultuoso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città in cui scoppiarono i Vespri siciliani". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La città in cui scoppiarono i Vespri siciliani nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Palermo

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Palermo

P Padova A Ancona L Livorno E Empoli R Roma M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città in cui scoppiarono i Vespri siciliani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Palermo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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