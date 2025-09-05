Punta : è mèta di chi vola a Palermo

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La soluzione di 98 lettere per la definizione 'Punta : è mèta di chi vola a Palermo' è 'Raisi punta Raisi È Il Nome Dell'aeroporto Principale Che Serve La Città Di Palermo Ed È Situato Nella Parte Nord'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAISI Punta Raisi è il nome dell'aeroporto principale che serve la città di Palermo ed è situato nella parte nord

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Punta : è mèta di chi vola a Palermo nei cruciverba: la soluzione di 98 lettere è Raisi punta Raisi È Il Nome Dell'aeroporto Principale Che Serve La Città Di Palermo Ed È Situato Nella Parte Nord

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Lettere, schema e soluzione Definizione: Punta : è mèta di chi vola a Palermo

Punta : è mèta di chi vola a Palermo Risposta: RAISI PUNTA RAISI È IL NOME DELL'AEROPORTO PRINCIPALE CHE SERVE LA CITTÀ DI PALERMO ED È SITUATO NELLA PARTE NORD

Lunghezza: 98 lettere

98 lettere Schema parole: 10-5-1-2-4-13-10-3-5-2-5-2-7-2-1-7-5-5-4

10-5-1-2-4-13-10-3-5-2-5-2-7-2-1-7-5-5-4 Schema utile: R_____________ _____ _ __ ____ ____'_________ __________ ___ _____ __ _____ __ _______ __ _ _______ _____ _____ ____

R_____________ _____ _ __ ____ ____'_________ __________ ___ _____ __ _____ __ _______ __ _ _______ _____ _____ ____ Inizia con: R

R Finisce con: D

Le 98 lettere della soluzione

R Roma A Ancona I Imola S Savona I Imola - - - - P Padova U Udine N Napoli T Torino A Ancona R Roma A Ancona I Imola S Savona I Imola È - I Imola L Livorno N Napoli O Otranto M Milano E Empoli D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno ' - A Ancona E Empoli R Roma O Otranto P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto P Padova R Roma I Imola N Napoli C Como I Imola P Padova A Ancona L Livorno E Empoli C Como H Hotel E Empoli S Savona E Empoli R Roma V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona C Como I Imola T Torino T Torino À - D Domodossola I Imola P Padova A Ancona L Livorno E Empoli R Roma M Milano O Otranto E Empoli D Domodossola È - S Savona I Imola T Torino U Udine A Ancona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona P Padova A Ancona R Roma T Torino E Empoli N Napoli O Otranto R Roma D Domodossola

La soluzione 'Raisi punta Raisi È Il Nome Dell'aeroporto Principale Che Serve La Città Di Palermo Ed È Situato Nella Parte Nord' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Punta : è mèta di chi vola a Palermo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.