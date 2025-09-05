Punta : è mèta di chi vola a Palermo

Alessia Mogavero | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 98 lettere per la definizione 'Punta : è mèta di chi vola a Palermo' è 'Raisi punta Raisi È Il Nome Dell'aeroporto Principale Che Serve La Città Di Palermo Ed È Situato Nella Parte Nord'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAISI Punta Raisi è il nome dell'aeroporto principale che serve la città di Palermo ed è situato nella parte nord

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Punta : è mèta di chi vola a Palermo nei cruciverba: la soluzione di 98 lettere è Raisi punta Raisi È Il Nome Dell'aeroporto Principale Che Serve La Città Di Palermo Ed È Situato Nella Parte Nord

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Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Punta : è mèta di chi vola a Palermo
  • Risposta: RAISI PUNTA RAISI È IL NOME DELL'AEROPORTO PRINCIPALE CHE SERVE LA CITTÀ DI PALERMO ED È SITUATO NELLA PARTE NORD
  • Lunghezza: 98 lettere
  • Schema parole: 10-5-1-2-4-13-10-3-5-2-5-2-7-2-1-7-5-5-4
  • Schema utile: R_____________ _____ _ __ ____ ____'_________ __________ ___ _____ __ _____ __ _______ __ _ _______ _____ _____ ____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: D

Le 98 lettere della soluzione

R Roma
A Ancona
I Imola
S Savona
I Imola
-
-
-
-
P Padova
U Udine
N Napoli
T Torino
A Ancona
 
R Roma
A Ancona
I Imola
S Savona
I Imola
 
È -
 
I Imola
L Livorno
 
N Napoli
O Otranto
M Milano
E Empoli
 
D Domodossola
E Empoli
L Livorno
L Livorno
' -
A Ancona
E Empoli
R Roma
O Otranto
P Padova
O Otranto
R Roma
T Torino
O Otranto
 
P Padova
R Roma
I Imola
N Napoli
C Como
I Imola
P Padova
A Ancona
L Livorno
E Empoli
 
C Como
H Hotel
E Empoli
 
S Savona
E Empoli
R Roma
V Venezia
E Empoli
 
L Livorno
A Ancona
 
C Como
I Imola
T Torino
T Torino
À -
 
D Domodossola
I Imola
 
P Padova
A Ancona
L Livorno
E Empoli
R Roma
M Milano
O Otranto
 
E Empoli
D Domodossola
 
È -
 
S Savona
I Imola
T Torino
U Udine
A Ancona
T Torino
O Otranto
 
N Napoli
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
 
P Padova
A Ancona
R Roma
T Torino
E Empoli
 
N Napoli
O Otranto
R Roma
D Domodossola

La soluzione 'Raisi punta Raisi È Il Nome Dell'aeroporto Principale Che Serve La Città Di Palermo Ed È Situato Nella Parte Nord' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Punta : è mèta di chi vola a Palermo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con punta: Punta bella località di Arbe l isola del Quarnaro 

Con palermo: La zona chiusa da monti in cui sorge Palermo 