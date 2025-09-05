Punta : è mèta di chi vola a Palermo
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SOLUZIONE: RAISI Punta Raisi è il nome dell'aeroporto principale che serve la città di Palermo ed è situato nella parte nord
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Punta : è mèta di chi vola a Palermo nei cruciverba: la soluzione di 98 lettere è Raisi punta Raisi È Il Nome Dell'aeroporto Principale Che Serve La Città Di Palermo Ed È Situato Nella Parte Nord
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Punta : è mèta di chi vola a Palermo
- Risposta: RAISI PUNTA RAISI È IL NOME DELL'AEROPORTO PRINCIPALE CHE SERVE LA CITTÀ DI PALERMO ED È SITUATO NELLA PARTE NORD
- Lunghezza: 98 lettere
- Schema parole: 10-5-1-2-4-13-10-3-5-2-5-2-7-2-1-7-5-5-4
- Schema utile: R_____________ _____ _ __ ____ ____'_________ __________ ___ _____ __ _____ __ _______ __ _ _______ _____ _____ ____
- Inizia con: R
- Finisce con: D
Le 98 lettere della soluzione
La soluzione 'Raisi punta Raisi È Il Nome Dell'aeroporto Principale Che Serve La Città Di Palermo Ed È Situato Nella Parte Nord' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Punta : è mèta di chi vola a Palermo". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con palermo: La zona chiusa da monti in cui sorge Palermo