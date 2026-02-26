Il cereale con il quale si preparano le tortillas

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cereale con il quale si preparano le tortillas

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il cereale con il quale si preparano le tortillas' è 'Mais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il cereale con il quale si preparano le tortillas" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cereale con il quale si preparano le tortillas". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Mais? Il mais è un cereale molto diffuso in America e in altre parti del mondo. È spesso utilizzato per preparare vari alimenti tradizionali, tra cui le tortillas, un piatto tipico della cultura messicana. Questo cereale si caratterizza per i suoi chicchi gialli e il suo sapore dolce. Oltre a essere un ingrediente fondamentale in molte cucine, il mais viene anche trasformato in altri prodotti come la polenta o il popcorn. La sua versatilità lo rende un alimento molto apprezzato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il cereale con il quale si preparano le tortillas nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mais

La definizione "Il cereale con il quale si preparano le tortillas" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cereale con il quale si preparano le tortillas" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mais:

M Milano A Ancona I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cereale con il quale si preparano le tortillas" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una varietà di graminaceaGranoturcoCereale fra i più coltivatiL elettrodomestico con cui si preparano i frappeSi preparano per la laureaSi preparano con farina e patateIl cereale che si sgranaSi preparano all inizio di una partita di burraco