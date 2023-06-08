Misura più di 90 gradi nei cruciverba: la soluzione è Angolo Ottuso

Sara Verdi | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Misura più di 90 gradi' è 'Angolo Ottuso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANGOLO OTTUSO

Curiosità e Significato di Angolo Ottuso

Come si scrive la soluzione Angolo Ottuso

Se "Misura più di 90 gradi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 12 lettere della soluzione Angolo Ottuso:
A Ancona
N Napoli
G Genova
O Otranto
L Livorno
O Otranto
 
O Otranto
T Torino
T Torino
U Udine
S Savona
O Otranto

