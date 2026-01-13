Due rintocchi di campana

SOLUZIONE: DIN DON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Due rintocchi di campana" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Due rintocchi di campana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Din Don? Il termine si riferisce a un suono prodotto da una campana che si ripete due volte, spesso usato come segnale o avviso. Questo richiamo acustico, associato a un particolare modo di suonare, viene chiamato DINDON. È un suono caratteristico che può indicare l'inizio o la fine di un evento, oppure servire come segnale di attenzione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Due rintocchi di campana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Due rintocchi di campana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Din Don:

D Domodossola I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Due rintocchi di campana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

