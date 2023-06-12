Piccolo sasso usato come misura dai Romani

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piccolo sasso usato come misura dai Romani' è 'Scrupolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCRUPOLO

Perché la soluzione è Scrupolo? Lo scrupolo è un piccolo sasso che i Romani utilizzavano come misura, spesso impiegato per valutare quantità o peso di oggetti. Questa unità di misura, legata alla cultura e alle pratiche quotidiane dell'antica Roma, permetteva di standardizzare le transazioni commerciali e le attività di scambio. Il termine si collega direttamente al suo uso storico, evidenziando come un semplice piccolo sasso potesse assumere un ruolo importante nel sistema di misurazione dell'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccolo sasso usato come misura dai Romani". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Piccolo sasso usato come misura dai Romani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scrupolo

La soluzione associata alla definizione "Piccolo sasso usato come misura dai Romani" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccolo sasso usato come misura dai Romani" conferma che la soluzione 'Scrupolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scrupolo

S Savona C Como R Roma U Udine P Padova O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccolo sasso usato come misura dai Romani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scrupolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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