Può essere idrogeologico e di mandato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Può essere idrogeologico e di mandato' è 'Vincolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VINCOLO

Perché la soluzione è Vincolo? Un vincolo rappresenta un limite imposto su un sito o un'area, spesso per motivi di tutela ambientale o di tutela del patrimonio. Può essere di natura idrogeologica, quando riguarda la protezione delle risorse idriche o la stabilità del terreno, oppure di mandato, quando deriva da normative o decisioni ufficiali che regolano l'uso del territorio. La presenza di un vincolo influisce sulle possibilità di intervento o sviluppo, garantendo il rispetto di determinate regole e preservando aspetti fondamentali dell'ambiente e della società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può essere idrogeologico e di mandato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Può essere idrogeologico e di mandato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vincolo

Quando la definizione "Può essere idrogeologico e di mandato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può essere idrogeologico e di mandato" conferma che la soluzione 'Vincolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vincolo

V Venezia I Imola N Napoli C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può essere idrogeologico e di mandato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vincolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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