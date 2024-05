La Soluzione ♚ Che può essere mandato via La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESONERABILE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Che può essere mandato via. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Che puo essere mandato via: Il mandato imperativo o vincolo di mandato è un istituto giuridico collegato con la rappresentanza: in diritto civile, comporta l'obbligo del rappresentante... In ragioneria, la liquidità è la disponibilità di mezzi di pagamento in contanti a brevissimo termine, ovvero la disponibilità immediata di denaro contante e/o di diverse altre forme di Titoli di Pagamento (nominali o al portatore), equivalenti, ma comunque monetizzabili immediatamente. In termini finanziari, il termine indica l'attitudine di un investimento a trasformarsi in denaro rapidamente e possibilmente senza perdite, che non sono sempre esonerabili o circoscritte (come nei casi di svincolo di titoli obbligazionari soggetti alla volatilità intrinseca di uno specifico mercato). In termini patrimoniali, il termine definisce anche la ...

Altre Definizioni con esonerabile; essere; mandato;