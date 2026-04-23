Una sostanza come lo smeriglio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una sostanza come lo smeriglio' è 'Abrasivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABRASIVO

Perché la soluzione è Abrasivo? Un abrasivo è una sostanza utilizzata per rimuovere o modellare materiali duri grazie alla sua capacità di abrasione. Lo smeriglio, ad esempio, è un tipo di abrasivo impiegato comunemente nella lavorazione dei metalli e nella lucidatura. La sua funzione principale consiste nel levigare superfici ruvide o irregolari, facilitando così il processo di finitura e migliorando l’aspetto estetico. La scelta dell’abrasivo dipende dal tipo di materiale da trattare e dal risultato desiderato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una sostanza come lo smeriglio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una sostanza come lo smeriglio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Abrasivo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una sostanza come lo smeriglio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una sostanza come lo smeriglio" conferma che la soluzione 'Abrasivo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Abrasivo

A Ancona B Bologna R Roma A Ancona S Savona I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una sostanza come lo smeriglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abrasivo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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