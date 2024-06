Lo è la sostanza chimica che sottrae acqua a un corpo

: Il gel di silice, formalmente (SiO2)n, è il termine comunemente utilizzato per la silice colloidale, un polimero del diossido di silicio, quando sfruttata per le sue proprietà disidratanti ed estremamente adsorbenti. La sospensione colloidale ottenuta, il cui grado di polimerizzazione dipende dalle condizioni chimico-fisiche mantenute durante il processo, lavata ed essiccata, fornisce un solido bianco, granulare, poroso e amorfo, con granulometria variabile da pochi millimetri fino a pochi micron, chiamato anche con il nome inglese silica gel, frequentemente stampigliato sulle bustine disidratanti inserite in svariate tipologie di prodotti commerciali, dall'elettronica di consumo ai prodotti farmaceutici, dove spesso viene alloggiato in una cavità del tappo di chiusura della confezione. Il composto viene prodotto acidificando una soluzione di silicato di sodio.

Italiano: Voce verbale: disidratante sing (pl.: disidratanti) . participio presente di disidratare. Etimologia / Derivazione: vedi disidratare .