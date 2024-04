La Soluzione ♚ Lo è una sostanza come il gel

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLLOIDALE

Curiosità su Lo e una sostanza come il gel: Sull'uso delle fonti. il gel per capelli (a volte chiamata gelatina) è una sostanza gelatinosa utilizzata per il fissaggio dei capelli. il risultato dell'applicazione... Un colloide (o sistema colloidale) è una particolare miscela in cui una sostanza si trova in uno stato finemente disperso, intermedio tra la soluzione e la dispersione. Questo stato "micro eterogeneo" consiste quindi di due sostanze : una sostanza di dimensioni microscopiche (diametro da 88 nm a 1 µm) e una sostanza continua disperdente. La differenza con le soluzioni consiste nel fatto che queste ultime sono sistemi omogenei contenenti ioni o molecole di soluto disperse in un solvente libere di muoversi le une rispetto alle altre; esse risultano inoltre limpide, sottostanno alle leggi dell'ebullioscopia e crioscopia, e hanno tensione di ...

