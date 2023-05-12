Lavora di scalpello e smeriglio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lavora di scalpello e smeriglio' è 'Marmista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARMISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lavora di scalpello e smeriglio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lavora di scalpello e smeriglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Marmista? Un artigiano che utilizza strumenti come scalpelli e smerigli per scolpire e rifinire pietre o marmo. Questa figura si dedica a creare sculture, monumenti o dettagli decorativi, modellando materiali duri con precisione e abilità. La sua attività richiede pazienza e talento nel trasformare blocchi grezzi in opere d’arte o elementi architettonici raffinati.

Se la definizione "Lavora di scalpello e smeriglio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lavora di scalpello e smeriglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Marmista:

M Milano A Ancona R Roma M Milano I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lavora di scalpello e smeriglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

