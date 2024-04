La Soluzione ♚ Lo Stato indiano con Dispur

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Lo Stato indiano con Dispur. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASSAM

Curiosità su Lo stato indiano con dispur: È dispur, un sobborgo di guwahati, la città principale dello stato. confina a nord-est con lo stato indiano dell'arunachal pradesh, a nord-ovest con il... L'Assam (in assamese ; in hindi , Asam) è una regione storica, e attualmente anche uno Stato dell'India. Storicamente è stato governato per secoli dalla dinastia Ahom, originata da un principe di etnia shan. Lo Stato attuale ha una superficie di 78.438 km², e ha 31,2 milioni di abitanti (censimento 2011). Capoluogo e sede del governo è Dispur, un sobborgo di Guwahati, la città principale dello Stato. Confina a nord-est con lo Stato indiano dell'Arunachal Pradesh, a nord-ovest con il Bhutan, ad est con il Nagaland e il Manipur, a sud con il Mizoram, il Tripura e il Meghalaya e ad ovest con il Bengala Occidentale. A sud-ovest e a sud ha ...

