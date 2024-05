La Soluzione ♚ Lo stato indiano con Bhubaneswar La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORISSA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Lo stato indiano con Bhubaneswar. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Lo stato indiano con bhubaneswar: L'Orissa (toponimo maschile; in oriya , romanizzato in Odisha, in hindi , romanizzato in Udisa) è uno Stato federato dell'India orientale, con una popolazione di 45 989 232 abitanti. La capitale dello stato è Bhubaneswar. La lingua ufficiale è l'oriya.

