Così si definisce il ragazzino goffo ma abile al PC

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Così si definisce il ragazzino goffo ma abile al PC' è 'Nerd'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERD

Perché la soluzione è Nerd? Un termine che descrive un giovane caratterizzato da un comportamento un po' impacciato ma dotato di una notevole capacità con il computer è comunemente chiamato nerd. Questa parola si collega strettamente a persone appassionate di tecnologia e informatica, spesso considerate poco sportive o socialmente timide. Il termine mette in evidenza sia l'aspetto fisico che quello intellettuale del soggetto, che trova nel mondo digitale un ambito di eccellenza. È un modo per identificare chi si distingue per competenza e passione nel campo tecnologico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così si definisce il ragazzino goffo ma abile al PC". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Così si definisce il ragazzino goffo ma abile al PC nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nerd

Per risolvere la definizione "Così si definisce il ragazzino goffo ma abile al PC", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così si definisce il ragazzino goffo ma abile al PC" conferma che la soluzione 'Nerd' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nerd

N Napoli E Empoli R Roma D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così si definisce il ragazzino goffo ma abile al PC" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nerd' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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