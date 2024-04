La definizione e la soluzione di 4 lettere: Così si definisce un ragazzo goffo ma abile al computer. NERD Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Nerd (pronuncia IPA: [nd]; pronuncia usuale in Italia: [nrd]) è un termine della lingua inglese americana con cui viene definito chi ha una certa predisposizione per la tecnologia e le attività che richiedono un certo impegno ed è al contempo tendenzialmente solitario e con una ridotta propensione alla socializzazione. Il termine è nato come dispregiativo, ma in seguito è stato reclamato in alcuni ambiti per definire una sorta di orgoglio e di identità di gruppo.

nerd

(sociologia) nerd

Aggettivo

nerd ( approfondimento) m sing (pl.: nerds)

di esperto di nuove tecnologie

Sostantivo

nerd m/f (pl.: nerds)

(forestierismo) (sociologia) nel linguaggio delle scienze sociali, esperto di nuove tecnologie con molta semplicità spesso i nerd arrivano a dire cose vere che però per altri sono di vitale importanza

Sillabazione

Lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'nrd/

Etimologia / Derivazione

etimologia incerta; forse derivato della parola inglese drunk (ubriaco) invertita (knurd), usata per definire chi non beve durante i ritrovi sociali

Sinonimi

( per estensione ) hikikomori

hikikomori (spregiativo) secchione

Contrari

figo, fico

Termini correlati