Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERD

Significato/Curiosita : Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer

L'acerrimo nemico di jack sparrow e di will turner. insieme alla sua ciurma, l'aspetto di jones è interamente realizzato al computer. i movimenti del personaggio... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nerd (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento società è ritenuta da controllare. motivo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer : dice; ragazzo; goffo; abile; computer; Il bimbo lo dice a tutti; Si dice di menu a prezzo fisso; Si dice dei propri genitori; Si dice di alluce con l asse deviato; Il codice alfanumerico del conto corrente; ragazzo spavaldo come un pollo; In gergo emiliano un ragazzo molto giovane; Si dice di un ragazzo molto discolo; Da ragazzo è stato principe; ragazzo che lavora in bottega; Un ragazzino goffo ma genio del computer; goffo impacciato; goffo e inesperto; goffo come in una canzone di Tiziano Ferro; Se ne copre chi è goffo ; Un responsabile dell ateneo; La indimenticabile Melato; Particolarmente abile seppur dilettante; Per partecipare a certi eventi è indispensabile ; Piccola luce direzionabile anche da interno; Tasto del computer sopra CANC; Nel computer contiene i file; Il 64 computer diffuso negli anni 80; L insieme delle apparecchiature d un computer ; I computer in una mano;

Cerca altre Definizioni