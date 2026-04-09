Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory' è 'Nerd'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERD

Perchè la soluzione è Nerd? I personaggi principali della serie sono appassionati di scienza e tecnologia, spesso imprevedibili e divertenti. La loro passione per l’universo e le invenzioni rende ogni episodio unico, creando un mondo ricco di battute e situazioni esilaranti che catturano l’attenzione degli spettatori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory

Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory Risposta: NERD

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: N___

N___ Inizia con: N

N Finisce con: D

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Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nerd

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nerd'.

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli E Empoli R Roma D Domodossola

La soluzione 'Nerd' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.