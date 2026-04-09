Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory' è 'Nerd'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NERD
Perchè la soluzione è Nerd? I personaggi principali della serie sono appassionati di scienza e tecnologia, spesso imprevedibili e divertenti. La loro passione per l’universo e le invenzioni rende ogni episodio unico, creando un mondo ricco di battute e situazioni esilaranti che catturano l’attenzione degli spettatori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory
- Risposta: NERD
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: N___
- Inizia con: N
- Finisce con: D
Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nerd
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nerd'.
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Nerd' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con protagonisti: I protagonisti della storia
Con theory: The Big Theory sit com