Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory

Angelo Caputo | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory' è 'Nerd'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NERD

Perchè la soluzione è Nerd? I personaggi principali della serie sono appassionati di scienza e tecnologia, spesso imprevedibili e divertenti. La loro passione per l’universo e le invenzioni rende ogni episodio unico, creando un mondo ricco di battute e situazioni esilaranti che catturano l’attenzione degli spettatori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory
  • Risposta: NERD
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: D
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Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nerd

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nerd'.

Le 4 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
R Roma
D Domodossola

La soluzione 'Nerd' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono i protagonisti della sit com The Big Bang Theory". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con protagonisti: I protagonisti della storia 

Con theory: The Big Theory sit com 