La Soluzione ♚ Cosi si definisce un abile furbacchione

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LENZA

La lenza è il filo da pesca più utilizzato dai pescatori sportivi di tutto il mondo. È composto da nylon, trasparente o tendente al colore dell'ambiente di pesca, altamente resistente alla trazione e all'usura, ma allo stesso tempo abbastanza elastico da ammortizzare le sfuriate dei pesci più combattivi. La lenza è il trait d'union tra il pescatore e il pesce e dovrà quindi essere dimensionata in base alle dimensioni della preda, ma anche alla sportività del pescatore, il quale dovrà sempre darle almeno una possibilità di cavarsela.

