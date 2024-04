La Soluzione ♚ Servono le portate

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Servono le portate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAMERIERI

Curiosità su Servono le portate: Tipo di disposizione delle portate o un tipo di servizio in cui il cibo è posto in un'area pubblica dove i commensali si servono da soli, scegliendo cosa... Camerieri è un film italiano del 1995 diretto da Leone Pompucci.

