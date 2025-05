Le capienti ceste a cono nei cruciverba: la soluzione è Gerle

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le capienti ceste a cono' è 'Gerle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERLE

Curiosità e Significato di "Gerle"

Vuoi sapere di più su Gerle? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Gerle.

Le gerle sono contenitori a forma di cono, spesso realizzati in materiale intrecciato, usati tradizionalmente per trasportare e conservare vari tipi di alimenti, come frutta e verdura. Sono pratiche e capienti, ideali per la raccolta e il commercio di prodotti agricoli.

Come si scrive la soluzione: Gerle

Se "Le capienti ceste a cono" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

R Roma

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T M O O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOSTO" MOSTO

