BOCCAGLIO

Curiosità e Significato di Boccaglio

La parola Boccaglio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boccaglio.

Perché la soluzione è Boccaglio? Il termine bocca glio si riferisce alla parte inferiore del viso, ovvero la bocca, e in alcuni contesti può indicare anche il modo di stringere i denti o tenere la bocca chiusa. La frase Lo stringe fra i denti il sub suggerisce la concentrazione o la determinazione di un subacqueo. In definitiva, rappresenta un punto di forza o di resistenza, simbolo di tenacia e decisione.

Come si scrive la soluzione Boccaglio

Hai trovato la definizione "Lo stringe fra i denti il sub" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O T C B A A Mostra soluzione



