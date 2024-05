Permette al medico di vedere gli organi interni

Sostantivo

Curiosità su: L'ecografia o ecotomografia è un sistema di indagine diagnostica medica che non utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni e si basa sul principio dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore. Tale metodica viene considerata come esame di base o di filtro rispetto a tecniche di imaging più complesse come CT, imaging a risonanza magnetica, angiografia. L'ecografia è, in ogni caso, una procedura operatore-dipendente, poiché vengono richieste particolari doti di manualità e spirito di osservazione, oltre a cultura dell'immagine ed esperienza clinica.

ecografia ( approfondimento) f sing (pl.: ecografie)

(ecologia) Studio della distribuzione e organizzazione delle comunità umane sul territorio (medicina) rappresentazione di campioni biologici mediante echi generati da ultrasuoni (psicologia) Condizione di chi riesce a scrivere solo sotto dettatura o copiando un altro testo

Sillabazione

e | co | gra | fì | a

Etimologia / Derivazione