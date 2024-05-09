Permette di diagnosticare disturbi al cuore nei cruciverba: la soluzione è Ecg

Sara Verdi | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Permette di diagnosticare disturbi al cuore' è 'Ecg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECG

Curiosità e Significato di Ecg

La parola Ecg è una soluzione di 3 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ecg.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Permette di effettuare rapidi conti al PcPermette al pilota di modificare l assetto delle aliCupido li scaglia puntando al cuoreVicini al cuorePermette al sordo di comprendere chi gli parla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Permette di diagnosticare disturbi al cuore - Ecg

Come si scrive la soluzione Ecg

Stai cercando la risposta alla definizione "Permette di diagnosticare disturbi al cuore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 3 lettere della soluzione Ecg:
E Empoli
C Como
G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S D S R A E O M R I

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.