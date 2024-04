La definizione e la soluzione di 9 lettere: Usa viti chiodi e martello. FALEGNAME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un falegname è un artigiano che lavora il legno per fabbricare o riparare mobili e infissi. L'attività di tale artigiano è detta falegnameria. Bisogna distinguere tra le tecniche tradizionali, nelle quali si usano attrezzi manuali, e la falegnameria moderna, intesa come lavorazione del legno per la produzione industriale di manufatti, grazie alle macchine e a moderne attrezzature meccaniche. Oggi le tecniche della falegnameria tradizionale non vengono più utilizzate per la produzione di mobili e infissi di uso comune, essendo state largamente sostituite dalla produzione a macchina. Tuttavia le tecniche tradizionali vengono ancora usate, ...

falegname ( approfondimento) m sing (pl.: falegnami)

(professione) colui che lavora il legno fabbricando e riparando mobili e altri oggetti non mi piace acquistare nei grandi magazzini i mobili di legno, preferisco farmeli fare su misura dal falegname

Sillabazione

fa | le | gnà | me

Pronuncia

IPA: /fale'ame/

Etimologia / Derivazione

composto del tema di fare e di legname

Sinonimi

ebanista

Parole derivate

falegnameria