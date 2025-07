Gli Indiani sui chiodi nei cruciverba: la soluzione è Fachiri

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli Indiani sui chiodi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli Indiani sui chiodi' è 'Fachiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FACHIRI

Curiosità e Significato di Fachiri

Hai risolto il cruciverba con Fachiri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Fachiri.

Perché la soluzione è Fachiri? Fachiri sono praticanti di antiche tradizioni spirituali dell'India, noti per il loro coraggio e abilità nel affrontare situazioni estreme, spesso con aculei o chiodi infilati nel corpo. La loro figura simboleggia forza, fede e disciplina. In parole semplici, sono esseri che sfidano il dolore per raggiungere uno stato di meditazione o potere spirituale, dimostrando come mente e corpo possano superare ogni limite.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un fiore da chiodiHa chiodi odorosiCe n è molta da chiodiUsa viti chiodi e martelloFuoricasta indiani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fachiri

Hai trovato la definizione "Gli Indiani sui chiodi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

A Ancona

C Como

H Hotel

I Imola

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O I G R S M L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMERIGLIO" SMERIGLIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.