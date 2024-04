La definizione e la soluzione di 5 lettere: La fanno i bambini che dormono. NANNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una ninna nanna è una melodia rasserenante cantata ai bambini per farli addormentare. L'idea alla base della ninna nanna è che un canto eseguito da una voce familiare induce i bambini ad addormentarsi. Ninna nanne si trovano nella cultura popolare di tutti i popoli. Ninna nanne scritte da famosi compositori di musica classica prendono il nome di berceuse, che è il termine francese per ninna nanna. La più famosa ninna nanna è sicuramente il lied Wiegenlied di Johannes Brahms, scritto dal compositore tedesco per una certa Berta Faber in occasione della nascita del suo secondo figlio.

nanna

(gergale) specialmente utilizzato per i bambini ancora piccoli, anche se spesso in modo ironico ed affettuoso con i figli adolescenti, è un termine che fa riferimento al dormire, al dolce dormire "bimbi... a nanna "

Sillabazione

nan | na

Etimologia / Derivazione

Termini correlati