Un apparecchio che sostituisce un organo asportato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un apparecchio che sostituisce un organo asportato' è 'Protesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTESI

Perché la soluzione è Protesi? La protesi rappresenta un dispositivo artificiale progettato per sostituire un elemento del corpo che è stato rimosso a causa di trauma, malattia o intervento chirurgico. Essa permette di ristabilire funzionalità e migliorare la qualità della vita dell’individuo, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni paziente. Le protesi possono essere realizzate con materiali diversi e variano in complessità, dai semplici supporti estetici alle soluzioni altamente funzionali. La loro applicazione richiede attenzione e precisione da parte degli specialisti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un apparecchio che sostituisce un organo asportato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un apparecchio che sostituisce un organo asportato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Protesi

Per risolvere la definizione "Un apparecchio che sostituisce un organo asportato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un apparecchio che sostituisce un organo asportato" conferma che la soluzione 'Protesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Protesi

P Padova R Roma O Otranto T Torino E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un apparecchio che sostituisce un organo asportato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Protesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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