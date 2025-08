Un organo... aggiunto nei cruciverba: la soluzione è Protesi

PROTESI

Curiosità e Significato di Protesi

Approfondisci la parola di 7 lettere Protesi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Protesi? Una protesi è un dispositivo artificiale che sostituisce un organo o una parte del corpo mancante o danneggiata. Viene realizzata su misura per adattarsi perfettamente alle esigenze di chi ne ha bisogno, migliorando la funzionalità e la qualità della vita. Utilizzata in campo medico, la protesi rappresenta un importante progresso tecnologico per restituire autonomia e benessere.

Come si scrive la soluzione Protesi

Se "Un organo... aggiunto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V C A R O A N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAROVANA" CAROVANA

