La Soluzione ♚ Lo è l organo che afferra La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo è l organo che afferra. PRENSILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e l organo che afferra: Hippocampus è un genere di pesci della famiglia Syngnathidae che comprende attualmente 54 specie di pesci d'acqua salata conosciuti comunemente come cavallucci marini o ippocampi, per via della testa che ricorda quella di un piccolo cavallo. Aggettivo Significato e Curiosità su: Hippocampus è un genere di pesci della famiglia Syngnathidae che comprende attualmente 54 specie di pesci d'acqua salata conosciuti comunemente come cavallucci marini o ippocampi, per via della testa che ricorda quella di un piccolo cavallo. prensile m e f sing (pl.: prensili) (zoologia) di organo che ha funzione di prendere, di afferrare, di stringere la coda prensile delle scimmie

le giraffe hanno la lingua prensile Sillabazione prèn | si | le Pronuncia IPA: /'prnsile/ Etimologia / Derivazione dal latino prehensus, participio passato di "prehendere" cioè "prendere" Parole derivate prensilità Altre Definizioni con prensile; organo; afferra; Così è la coda di molte scimmie; Il massimo organo calcistico in Italia; In Italia è il massimo organo calcistico; Abbassamento di un organo; Si afferra nella valigia;

La risposta a Lo è l organo che afferra

PRENSILE

P

R

E

N

S

I

L

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Lo è l organo che afferra' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.