Si sostituisce con il tu

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Si sostituisce con il tu' è 'Lei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si sostituisce con il tu
  • Risposta: LEI
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: L__
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Lei'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si sostituisce con il tu nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Lei

Quando la definizione "Si sostituisce con il tu" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lei'.

Le 3 lettere della soluzione

L Livorno
E Empoli
I Imola

La soluzione 'Lei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si sostituisce con il tu". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si sostituisce quella fulminata Così si rivolge chi dà del tu a Holmes Si sostituisce nell auto Le si dà del tu Uno che si sostituisce alla Zecca di Stato 

Altre definizioni collegate

Con sostituisce: Su alcuni siti sostituisce la FAQ 