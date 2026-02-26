Colpi inferti con la fionda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Colpi inferti con la fionda' è 'Sassate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SASSATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colpi inferti con la fionda" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpi inferti con la fionda". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sassate? Le sassate sono frasi usate per descrivere i colpi scagliati con una fionda, uno strumento semplice ma efficace. Questo termine richiama l’idea di un movimento rapido e preciso, spesso associato a un gesto impulsivo o giocoso. In passato, venivano usate per difesa o per gioco tra bambini, mentre oggi il termine può essere usato anche in senso figurato per indicare attacchi verbali o critiche pungenti. La capacità di lanciare sassate richiede attenzione e mira, elementi fondamentali anche in altri contesti.

In presenza della definizione "Colpi inferti con la fionda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpi inferti con la fionda" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sassate:

S Savona A Ancona S Savona S Savona A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpi inferti con la fionda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

