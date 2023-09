Tirano la slitta di Babbo Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirano la slitta di Babbo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RENNE

Significato/Curiosita : Tirano la slitta di babbo natale

Mentre lisa continua a dirle che babbo natale non esiste, luan tenta di fare le "12 barzellette di natale", lori cerca di trattenersi dallo scartare i regali... Femmine sono completamente prive di palchi. la caccia alle renne selvatiche e l'allevamento di renne semi-domestiche (per: la carne, il cuoio, i palchi, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tirano la slitta di Babbo Natale : tirano; slitta; babbo; natale;

