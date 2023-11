La definizione e la soluzione di: A volonta detto con una locuzione latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Elenco di locuzioni greche in ordine alfabetico. (h)a eµtt µde est. ageomètretos medéis eisìto "non entri nessuno che non conosca la geometria... Ad libitum è un'espressione della lingua latina che significa "a piacere", "a volontà", "a discrezione". L'espressione è utilizzata anche oggi con il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

