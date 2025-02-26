Con criterio alla latina

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Con criterio alla latina' è 'Cum Grano Salis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUM GRANO SALIS

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Perché la soluzione è Cum Grano Salis? L'espressione latina

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con criterio alla latina". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Con criterio alla latina nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Cum Grano Salis

Quando la definizione "Con criterio alla latina" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con criterio alla latina" conferma che la soluzione 'Cum Grano Salis' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Cum Grano Salis

C Como U Udine M Milano G Genova R Roma A Ancona N Napoli O Otranto S Savona A Ancona L Livorno I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con criterio alla latina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cum Grano Salis' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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