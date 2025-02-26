Lo è chi aggredisce e costringe la vittima a difendersi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è chi aggredisce e costringe la vittima a difendersi' è 'Assalitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ASSALITORE
Perché la soluzione è Assalitore? Un assalitore è colui che compie un'azione violenta nei confronti di un'altra persona, spesso con l'intento di sopraffarla o causarle danno. La sua presenza genera paura e tensione, obbligando la vittima a reagire per proteggersi. L'assalitore può agire improvvisamente o con premeditazione, ma in ogni caso rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza di chi si trova nel suo mirino. La sua azione si distingue per la sua natura aggressiva e coercitiva.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è chi aggredisce e costringe la vittima a difendersi". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Lo è chi aggredisce e costringe la vittima a difendersi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Assalitore
La definizione "Lo è chi aggredisce e costringe la vittima a difendersi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è chi aggredisce e costringe la vittima a difendersi" conferma che la soluzione 'Assalitore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Assalitore
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è chi aggredisce e costringe la vittima a difendersi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Assalitore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Aggredisce attaccandoChi lo fa ama atteggiarsi a vittimaIl lavoro lo costringe a mutare spesso ruoloLo è chi è facile vittima della malinconiaLo è il colesterolo che costringe a cambiare regime alimentareLo venerano milioni di Asiatici
L O R A G S