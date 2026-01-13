Lo Stato che oggi si chiama Burkina Faso

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo Stato che oggi si chiama Burkina Faso' è 'Alto Volta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTO VOLTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo Stato che oggi si chiama Burkina Faso" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato che oggi si chiama Burkina Faso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Alto Volta? L'Alto Volta era un paese dell'Africa occidentale che nel 1984 cambiò nome in Burkina Faso, riflettendo un nuovo inizio e l'identità culturale della popolazione. La sua storia si intreccia con il processo di indipendenza e di affermazione nazionale, segnando un momento di trasformazione politica e sociale. Oggi, il Burkina Faso rappresenta una nazione con una ricca tradizione e sfide contemporanee, mantenendo vivo il passato dell'Alto Volta attraverso il suo nome e la sua identità.

La soluzione associata alla definizione "Lo Stato che oggi si chiama Burkina Faso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato che oggi si chiama Burkina Faso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alto Volta:

A Ancona L Livorno T Torino O Otranto V Venezia O Otranto L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato che oggi si chiama Burkina Faso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

