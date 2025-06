È bene che non lo sia il colesterolo nei cruciverba: la soluzione è Alto

ALTO

Curiosità e Significato di Alto

Perché la soluzione è Alto? Il termine ALTO indica qualcosa di elevato o superiore alla norma. Nel contesto del colesterolo, significa che i livelli sono troppo alti, il che può aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. È importante monitorare e mantenere valori equilibrati per la salute del cuore e delle arterie. Quindi, un colesterolo alto richiede attenzione e corretta gestione per prevenire complicazioni.

Come si scrive la soluzione Alto

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L R A I Mostra soluzione



