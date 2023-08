È meglio non lo sia il colesterolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È meglio non lo sia il colesterolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALTO

Significato/Curiosita : E meglio non lo sia il colesterolo

Presenza di colesterolo in una dispersione fosfolipidica riduce progressivamente, con l'aumentare del gradiente di concentrazione del colesterolo, l'altezza...

