Fanno fare il passo più lungo della gamba nei cruciverba: la soluzione è Trampoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Fanno fare il passo più lungo della gamba

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fanno fare il passo più lungo della gamba' è 'Trampoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAMPOLI

Curiosità e Significato di Trampoli

Approfondisci la parola di 8 lettere Trampoli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trampoli? Fanno fare il passo più lungo della gamba è un modo di dire che indica chi si impegna in imprese più grandi delle proprie capacità, rischiando di fallire. La soluzione TRAMPOLI richiama proprio questo concetto: strumenti che permettono di saltare molto più in alto o avanti, superando i limiti normali. È un’immagine che invita a riflettere sui limiti e sulle opportunità di esagerare un po’.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un elogio per uno più che in gambaIl nostro osso più lungoQuello marino è più lungo di quello terrestreHanno il naso più lungoSi dice quando non c è più niente da fare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trampoli

Non riesci a risolvere la definizione "Fanno fare il passo più lungo della gamba"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S T I Q U L R E A B I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EQUILIBRISTA" EQUILIBRISTA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.