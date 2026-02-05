Collega la Val Venosta alla Valtellina

SOLUZIONE: PASSO DELLO STELVIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Collega la Val Venosta alla Valtellina" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collega la Val Venosta alla Valtellina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Passo Dello Stelvio? Il Passo dello Stelvio è un valico alpino che mette in comunicazione la Val Venosta con la Valtellina, attraversando le Alpi e offrendo panorami mozzafiato. Rappresenta un collegamento importante tra le due regioni italiane, sia per il traffico che per il turismo. La strada che lo attraversa è famosa per le sue curve e la sua storia, unendo i paesaggi di due valli diverse ma vicine.

In presenza della definizione "Collega la Val Venosta alla Valtellina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collega la Val Venosta alla Valtellina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Passo Dello Stelvio:

P Padova A Ancona S Savona S Savona O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto S Savona T Torino E Empoli L Livorno V Venezia I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collega la Val Venosta alla Valtellina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

